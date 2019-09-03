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8:30, 3 сентября 2019 181
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Около «Нити» сбили человека — соцсети

Около «Нити» сбили человека — соцсети

В ночь на вторник, 3 сентября, на проезде Яблочкова около ТЦ «Нити» сбили человека. Видео с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Подробности о произошедшем выясняются.


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