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В ночь на вторник, 3 сентября, на проезде Яблочкова около ТЦ «Нити» сбили человека. Видео с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
На место происшествия приехали сотрудники полиции. Подробности о произошедшем выясняются.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.