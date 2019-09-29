В следующем году в России пройдет первая цифровая перепись населения

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В 2020 году в России пройдет первая перепись населения. При ее проведении используют большие данные (big data) от мобильных операторов и органов госвласти, передает
Руководитель ведомства рассказал, что планируется попробовать «целый ряд новых подходов» при проведении переписи.
Малков добавил, что будут использоваться данные операторов мобильной связи, административные данные других органов власти для заполнения информации на портале госуслуг.
Данные россиян будут заполнять с планшетов, а обрабатывать информацию будут в специальной платформе «Население».
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