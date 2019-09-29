При пожаре в Новомичуринске из пятиэтажки эвакуировали 40 человек

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В субботу, 28 сентября, в Новомичуринске на улице Волкова загорелась пятиэтажка. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании поступил в 21:09. Огнем повреждена квартира на четвертом этаже. Пострадавших нет. Спасено два человека. Эвакуировали 40 человек.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали четыре расчета.
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