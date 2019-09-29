Под Рязанью у трассы нашли разложившийся труп

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В воскресенье, 29 сентября, Рязанском районе нашли разложившийся труп женщины. Об этом пишет «
Тело передали на судмедэкпертизу, чтобы определить причины и давность смерти.
О находке в полицию сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».
Человеческие останки нашли в посадке у трассы М-5.
На место приехали полиция, следователи, судмедэксперт.
Специалисты выяснили, что тело пролежало под открытым небом длительное время. Личность погибшей не установили.
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