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21:17, 29 сентября 2019 97
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Хор РГУ объявил набор мужских голосов в коллектив

Хор РГУ объявил набор мужских голосов в коллектив

Хор Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина объявил набор мужских голосов в коллектив.

Хор неоднократно представлял Рязань на международных и всероссийских фестивалях. Уже второй год коллектив в качестве официальной делегации приглашается от региона на празднование побратимских отношений с Мюнстером (Германия). Также в этом году хор РГУ выступил на фестивале православного пения на острове Валаам.

Помимо этого, хор участвует во всех главных городских мероприятиях.

Занятия проходят бесплатно по понедельникам, средам и четвергам в здании факультета филологии и национальной культуры по адресу: улица Ленина, дом №20. Время — с 19:30 до 21:30.

По всем вопросам можно обращаться к руководителю хора — Константину Михайлову и старосте Ксении Бариновой.


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