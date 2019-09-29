Хор РГУ объявил набор мужских голосов в коллектив

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Хор неоднократно представлял Рязань на международных и всероссийских фестивалях. Уже второй год коллектив в качестве официальной делегации приглашается от региона на
Помимо этого, хор участвует во всех главных городских мероприятиях.
Занятия проходят бесплатно по понедельникам, средам и четвергам в здании факультета филологии и национальной культуры по адресу: улица Ленина, дом №20. Время — с 19:30 до 21:30.
По всем вопросам можно обращаться к руководителю хора —
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