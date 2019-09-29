Дождливо и тепло. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

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В понедельник, 30 сентября, воздух прогреется до +16 градусов. Далее дневные температуры будут колебаться от +17 до + 19 градусов.
По ночам от +7 до + 11 градусов.
Дожди возможны в понедельник, вторник и пятницу. По ночам осадки ожидаются с понедельника по пятницу.
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