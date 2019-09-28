Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:05, 28 сентября 2019 387
 0    0

Жители двух домов в Песочне собрали миллион рублей на ремонт двора

Жители двух домов в Песочне собрали миллион рублей на ремонт двора

Фото: Администрация Рязани

Жители домов №№16 корпус 1 и 16 корпус 3 по улице Зубковой собрали миллион рублей на ремонт двора. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В субботу, 28 сентября, во время очередного объезда двор осмотрела мэр Елена Сорокина. Ремонт там полностью завершили.

Глава администрации Рязани отметила высокий уровеньрабо и активность жителей, «которые включились в процесс» и собрали наибольшее по городу софинансирование.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Как придать жизни в городе загородный мотив?

Как придать жизни в городе загородный мотив?

Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 426
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 4 356
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 1 895
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
14:40, 26 сентября 2019 2 974
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 2
15:06, 15 сентября 2019 3 221
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум