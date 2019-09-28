Жители двух домов в Песочне собрали миллион рублей на ремонт двора

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Фото: Администрация Рязани
Жители домов №№16 корпус 1 и 16 корпус 3 по улице Зубковой собрали миллион рублей на ремонт двора. Об этом сообщил
В субботу, 28 сентября, во время
Глава администрации Рязани отметила высокий уровеньрабо и активность жителей, «которые включились в процесс» и собрали наибольшее по городу софинансирование.
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