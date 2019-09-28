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18:35, 28 сентября 2019 250
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Очередная проверка. Сорокина осмотрела ремонт рязанских дворов

Очередная проверка. Сорокина осмотрела ремонт рязанских дворов

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 28 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела ремонт дворов города вместе в депутатами, руководителями структурных подразделений и подрядчиками. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На улице Комбайновой почти закончен ремонт двора — там завершают укладывать асфальт на пешеходных зонах и устанавливать малые архитектурные формы.

На улице Крупской работы должны завершить к 30 октября. Сорокина поручила подрядчику соблюдать сроки контракта, а управлению благоустройства контролировать ситуацию.

У дома №19 в поселке Мехзавода устраивают хоккейную коробку. Местные жители попросили организовать там освещение. Также Сорокина поручила найти человека, который прописан в сгоревшем доме, находящемся на прилегающей к площадке территории и решить с ним юридические вопросы, после чего снести разрушенное здание.

Около дома №35А продолжают благоустраивать сквер — там сделали дополнительные пешеходные дорожки, установили спорткомплекс, озеленили территорию.

В Октябрьском районе житель улицы Загородной заявитель пожаловался на плохое состояние дорог, по которым двигается общественный транспорт.

Руководитель горадминистрации поручила включить участок в предварительный список дорог, ремонт которых осуществляется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2020 год. В виде временной меры — провести ямочный ремонт до начала зимнего периода.

Также участники объезда встретились с жителем, который пожаловался на нерегулярный вывоз мусора по адресам: улица Зубковой, дома №№ 26, 26 корпус 1, улица Новоселов, дома №№№ 42, 48, 50 корпус 2.

По словам представителя управляющей компании, обслуживающей адреса, произошел сбой из-за поломки техники. В данный момент площадки убрали.

«В любом случае, жители не должны страдать. Процесс вывоза мусора необходимо осуществлять регулярно по графику», — подчеркнула Елена Сорокина.

Адреса взяли на особый контроль районной префектуры и управления энергетики и ЖКХ.


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