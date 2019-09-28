В Рязанской области заметили медведей из Красной книги региона

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В Шиловском районе Рязанской области заметили медведицу с медвежатами. Это бурый медведь, который занесен в Красную книгу региона, охота на него запрещена, сообщает «
Как сообщил изданию географ, выпускник РГУ имени Есенина, педагог дополнительного образования Шиловкого районного дома детского творчества Олег Степушин, медведя видели жители села Занино-Починки. Также животное заметили пассажиры маршрутки у села Ирицы и дачники сел Ушинское, Боровое и дачного поселка Новая Жизнь.
Как уточнил Олег Степушин, населенные пункты расположены в одном треугольнике.
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