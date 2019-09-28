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20:09, 28 сентября 2019 206
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В Рязанской области заметили медведей из Красной книги региона

В Рязанской области заметили медведей из Красной книги региона

В Шиловском районе Рязанской области заметили медведицу с медвежатами. Это бурый медведь, который занесен в Красную книгу региона, охота на него запрещена, сообщает «МедиаРязань».

Как сообщил изданию географ, выпускник РГУ имени Есенина, педагог дополнительного образования Шиловкого районного дома детского творчества Олег Степушин, медведя видели жители села Занино-Починки. Также животное заметили пассажиры маршрутки у села Ирицы и дачники сел Ушинское, Боровое и дачного поселка Новая Жизнь.

Как уточнил Олег Степушин, населенные пункты расположены в одном треугольнике.

Фото «МедиаРязань»


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