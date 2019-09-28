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Фото: Pixabay.com
В МЧС назвали размеры штрафов за курение на балконе. В случае, если это привело к пожару, виновник заплатит от трех до пяти тысяч рублей,
Если из-за брошенного окурка сгорит балкон или квартира, курильщику грозит уголовно-правовое наказание. По данным МЧС, больше половины пожаров происходят из-за неосторожности при курении на балконах.
Напомним, с 1 октября в России
В ноябре 2017 года Верховный суд признал, что россияне имеют право взыскать компенсации за дым, которых попадает в квартиру из-за курящих на балконе соседей.
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.