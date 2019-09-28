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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В субботу, 28 сентября, в центре Солотчи нашли мертвого мужчину. По предварительным данным, его сбила машина.
В рязанском УМВД уточнили, что труп на Монастырской площади около 5:30 обнаружили местные жители. На теле мужчины 1961 года рождения есть «характерные для ДТП» травмы.
Полицейские ищут машину и устанавливают личность водителя.
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