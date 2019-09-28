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21:32, 28 сентября 2019 194
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Рязанцев вновь попросили помочь годовалой девочке с ДЦП

Рязанцев вновь попросили помочь годовалой девочке с ДЦП

Рязанцев вновь попросили помочь годовалой Алене Кутякиной, которой поставили диагноз ДЦП. Пост о сборе средств опубликован в группе помощи ребенку «ВКонтакте».

На субботу, 28 сентября, девочке осталось собрать 91 тысячу 536 рублей. Срок- до 29 октября 2019 года.

Деньги требуются на реабилитацию в подмосковном центре «Дети-Ангелы».

Всех, кто может помочь, попросили перечислить деньги по реквизитам: карта Сбербанк 5336 6902 8631 0364, Альфа Банк 5521 7526 5532 5293 (Екатерина Сергеевна К.)

Напомним, девочка родилась 17 марта 2018 года. Диагноз ей поставили в 11 месяцев.


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