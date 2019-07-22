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13:24, 22 июля 2019 131
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Рязанцев попросили помочь годовалой девочке с ДЦП

Рязанцев попросили помочь годовалой девочке с ДЦП

Рязанцев попросили помочь годовалой Алене Кутякиной, которой поставили диагноз ДЦП. На реабилитацию ребенка необходимо 18 тысяч 243 рубля, сообщила мать ребенка в группе «ВКонтакте».

Девочка родилась 17 марта 2018 года. Диагноз ей поставили в 11 месяцев.

«Сейчас моей дочурке 1 год и 3 месяца. Ребенок интеллектуально развит, но не ходит, не сидит. Нужна реабилитация. А к сожалению, у нас в России, бесплатная реабилитация — это 15 минут массаж и столько же ЛФК и стоять в очереди по два года. Фонды помогают раз в год и, к сожалению, на 2019 год уже набрана помощь для детей с такими диагнозами. Ждать помощи от фонда только в следующем году. А заниматься необходимо постоянно», — рассказала мать ребенка.

Она отметила, что реабилитация начинается с 19 августа.

«У Алены после данных курсов реабилитации есть прогресс и продвижения к выздоровлению, ребенок несмотря на свой маленький возраст прилагает все усилия, через слезы, через боль, чтобы жить, как все», — говорится в сообщении.

Всех, кто может помочь, попросили перечислить деньги по реквизитам: 53 36 69 02 86 31 03 64 (карта Сбербанк); 5521 7526 5532 5293 (Альфа-Банк). Карта Сбербанка привязана к номеру +7 (930) 788-25-99.


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