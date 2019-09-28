На Первомайском проспекте в аварии с троллейбусом пострадали двое

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
На Первомайском проспекте в аварии с троллейбусом пострадали два человека. Об этом сообщили в рязанском УМВД.
В субботу, 28 сентября, около 8:00 у дома №26 Renault Logan врезался в троллейбус, который ехал в сторону площади Победы. За рулем легковой машины был мужчина 1997 года рождения.
Пострадали пассажиры 1998 и 1996 года рождения. У них незначительные травмы.
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