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19:03, 28 сентября 2019 191
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Любимов высказал соболезнования после трагической гибели ветерана Павла Макеева и его супруги

Любимов высказал соболезнования после трагической гибели ветерана Павла Макеева и его супруги

Губернатор Николай Любимов направил телеграмму дочери и внучке трагически погибших ветерана Великой Отечественной войны, участника обороны блокадного Ленинграда Павла Васильевича Макеева и его супруги Риммы Федоровны. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В телеграмме Любимов отметил, что жители области потрясены случившимся и надеются на то, что преступники понесут заслуженное наказание.

Губернатор назвал жизненный путь ветерана примером истинного патриотизма и любви к Отечеству.

«Ваша мама и бабушка была ему во всем надежной опорой и многое сделала для того, чтобы семейное тепло придавало супругу силы для свершения добрых дел. В этот день скорблю вместе с вами и желаю мужества перед лицом тяжелой утраты», — написал Любимов.

Павел Васильевич Макеев родился в 1928 году в Ленинграде. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Более 30 лет служил на различных должностях в войсках ВДВ, в том числе замполитом батальона Рязанского десантного училища. Был выпускником 1-го выпуска этого вуза. Ушел в отставку в звании подполковника. После демобилизации Павел Васильевич свою жизнь посвятил работе с молодежью, вел активную военно-патриотическую работу. Являлся почетным членом Совета Рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Похороны Макеева состоятся 29 сентября в 12:15 на Богородском кладбище в Рязани.

Напомним, ветерана и его супругу убили в их квартире.


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