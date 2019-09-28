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Губернатор Николай Любимов вновь опубликовал фото со свадьбы рязанской пары. Снимок появился на его
«Сегодня в Рязани на одну счастливую семью стало больше. Поздравляю Николая и Екатерину Дурновых с бракосочетанием! Этот день запомнится вам на всю жизнь — пусть она будет такой же яркой, искренней, счастливой», — написал глава региона.
В этом месяце Любимов
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