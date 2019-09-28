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15:38, 28 сентября 2019 223
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Любимов вновь опубликовал фото со свадьбы рязанской пары

Любимов вновь опубликовал фото со свадьбы рязанской пары

Губернатор Николай Любимов вновь опубликовал фото со свадьбы рязанской пары. Снимок появился на его странице «ВКонтакте».

«Сегодня в Рязани на одну счастливую семью стало больше. Поздравляю Николая и Екатерину Дурновых с бракосочетанием! Этот день запомнится вам на всю жизнь — пусть она будет такой же яркой, искренней, счастливой», — написал глава региона.

В этом месяце Любимов поздравил с бракосочетанием семью Шувариковых, а также выложил фото со свадьбы своего подчиненного — руководителя аппарата правительства Виталия Игнатенко.


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