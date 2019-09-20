Губернатор поздравил рязанских молодоженов в соцсети

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Губернатор Николай Любимов поздравил рязанских молодоженов в соцсети «ВКонтакте». Пост он опубликовал на своей личной
«Сегодня появилась новая молодая семья Шувариковых. Валентин и Светлана, поздравляю! Берегите свою любовь и друг друга», — говорится в сообщении.
Ранее глава региона опубликовал фото со свадьбы своего подчиненного — руководителя аппарата правительства Виталия Игнатенко.
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