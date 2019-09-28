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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
Николай Любимов предупредил о возможных сокращениях рязанских госслужащих. По его словам, «решения будут приниматься на основе эффективности работы министерств»,
В пятницу, 27 сентября, губернатор обсудил с чиновниками внедрение «бережливого производства». Он подчеркнул, что не все работают «на должном уровне».
«Я посмотрел отчеты, которые были сделаны, и мне стало понятно — кто с пользой применяет инструменты „бережливого производства“, а кому абсолютно все равно. Кто работает не на результат, а ради бесконечности процесса», — сказал Любимов.
Он уточнил, что не допустит работу «по-старинке».
«Кто не хочет развиваться дальше или не способен — освободите место другим, тем, кто видит на перспективу и понимает, что без „перезагрузки“ мозгов двигаться вперед невозможно», — добавил глава региона.
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