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9:55, 28 сентября 2019 143
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Любимов предупредил о возможных сокращениях рязанских госслужащих

Любимов предупредил о возможных сокращениях рязанских госслужащих

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Николай Любимов предупредил о возможных сокращениях рязанских госслужащих. По его словам, «решения будут приниматься на основе эффективности работы министерств», цитирует сайт регионального правительства.

В пятницу, 27 сентября, губернатор обсудил с чиновниками внедрение «бережливого производства». Он подчеркнул, что не все работают «на должном уровне».

«Я посмотрел отчеты, которые были сделаны, и мне стало понятно — кто с пользой применяет инструменты „бережливого производства“, а кому абсолютно все равно. Кто работает не на результат, а ради бесконечности процесса», — сказал Любимов.

Он уточнил, что не допустит работу «по-старинке».

«Кто не хочет развиваться дальше или не способен — освободите место другим, тем, кто видит на перспективу и понимает, что без „перезагрузки“ мозгов двигаться вперед невозможно», — добавил глава региона.


© RZN.info

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