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12:26, 28 сентября 2019 150
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Гость отобрал у рязанца планшет, угрожая убить его стулом 1

Гость отобрал у рязанца планшет, угрожая убить его стулом

Фото: Pixabay.com

Гость отобрал у жителя шиловского поселка Лесной планшет, угрожая убить его стулом. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

К 30-летнему хозяину дома пришли трое мужчин, с одним из которых он не был знаком. Во вреям застолья «нового приятеля» отправили за алкоголем. После возвращения тот зашел попытался незаметно забрать планшет в комнате, где спал владелец дома.

«Хозяин портативного компьютера постарался очнуться от пьяного сна и стал противодействовать хищению, — рассказали в пресс-службе. — Тогда злоумышленник схватил металлический стул и, угрожая убийством, отобрал планшет».

Злоумышленника нашли. На него завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»).

29-летнему мужчине грозит до четырех лет тюрьмы. Ранее его судили за торговлю наркотиками.


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