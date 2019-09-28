Гость отобрал у рязанца планшет, угрожая убить его стулом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Гость отобрал у жителя шиловского поселка Лесной планшет, угрожая убить его стулом. Об этом
К 30-летнему хозяину дома пришли трое мужчин, с одним из которых он не был знаком. Во вреям застолья «нового приятеля» отправили за алкоголем. После возвращения тот зашел попытался незаметно забрать планшет в комнате, где спал владелец дома.
«Хозяин портативного компьютера постарался очнуться от пьяного сна и стал противодействовать хищению, — рассказали в пресс-службе. — Тогда злоумышленник схватил металлический стул и, угрожая убийством, отобрал планшет».
Злоумышленника нашли. На него завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»).
29-летнему мужчине грозит до четырех лет тюрьмы. Ранее его судили за торговлю наркотиками.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Погибшего в Солотче мужчину сбила машина. Видео с места происшествия
Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.