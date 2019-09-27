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9:58, 27 сентября 2019 87
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Жителям Шиловского района, ограбившим квартиру своего знакомого и избившим его жену, вынесли приговор

Жителям Шиловского района, ограбившим квартиру своего знакомого и избившим его жену, вынесли приговор

Суд оставил без изменения приговор жителям Шиловского района, которые ограбили квартиру своего знакомого и избили его жену. Об этом сообщил сайт Шиловского суда.

Инцидент произошел 14 апреля 2018 года. Мужчины проникли в квартиру потерпевшего, где их заметила сожительница хозяина. Один из грабителей стал удерживать женщину в одной из комнат, где начал избивать ее, пока подельник похищал имущество потерпевшего: ТВ-приставку, машинку для стрижки волос, продукты питания, мобильный телефон, а также две тысячи рублей.

Кроме того, накануне, один из обвиняемых причинил тяжкий вред здоровью женщины. Поводом стал ее отказ вступить с осужденным в половую связь. После этого мужчина подошел к лежавшей на полу потерпевшей, наступил ногой на грудную клетку и стал давить. В результате женщина получила травму живота и разрыв подвздошной кишки с развитием перитонита.

Суд приговорил мужчин к четырем и семи годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.


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