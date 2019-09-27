Жителям Шиловского района, ограбившим квартиру своего знакомого и избившим его жену, вынесли приговор

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Суд оставил без изменения приговор жителям Шиловского района, которые ограбили квартиру своего знакомого и избили его жену. Об этом сообщил
Инцидент
Кроме того, накануне, один из обвиняемых причинил тяжкий вред здоровью женщины. Поводом стал ее отказ вступить с осужденным в половую связь. После этого мужчина подошел к лежавшей на полу потерпевшей, наступил ногой на грудную клетку и стал давить. В результате женщина получила травму живота и разрыв подвздошной кишки с развитием перитонита.
Суд приговорил мужчин к четырем и семи годам лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
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