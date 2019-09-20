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22:18, 20 сентября 2019 142
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Жители Шиловского района ограбили квартиру своего знакомого и избили его жену 1

Жители Шиловского района ограбили квартиру своего знакомого и избили его жену

Жители Шиловского района ограбили квартиру своего знакомого и избили его жену. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел 14 апреля 2018 года. Мужчины проникли в квартиру потерпевшего, где их заметила сожительница хозяина. Один из грабителей стал удерживать женщину в одной из комнат, где начал избивать ее, пока подельник похищал имущество потерпевшего: ТВ-приставку, машинку для стрижки волос, продукты питания, мобильный телефон, а также две тысячи рублей.

Кроме того, накануне, один из обвиняемых причинил тяжкий вред здоровью женщины. Поводом стал ее отказ вступить с осужденным в половую связь.

Подсудимые свою вину не признали.

Суд приговорил мужчин к пяти и семи годам тюрьмы.

Решение суда не вступило в законную силу.


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