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Жители Шиловского района ограбили квартиру своего знакомого и избили его жену. Об этом сообщил
Инцидент произошел 14 апреля 2018 года. Мужчины проникли в квартиру потерпевшего, где их заметила сожительница хозяина. Один из грабителей стал удерживать женщину в одной из комнат, где начал избивать ее, пока подельник похищал имущество потерпевшего: ТВ-приставку, машинку для стрижки волос, продукты питания, мобильный телефон, а также две тысячи рублей.
Кроме того, накануне, один из обвиняемых причинил тяжкий вред здоровью женщины. Поводом стал ее отказ вступить с осужденным в половую связь.
Подсудимые свою вину не признали.
Суд приговорил мужчин к пяти и семи годам тюрьмы.
Решение суда не вступило в законную силу.
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