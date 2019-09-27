Жители Канищева пожаловались Сорокиной на шум от ночной стройки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцы пожаловались на шум от ночной стройки. Жители микрорайона Канищева обратились к мэру Елене Сорокиной на личном приеме с просьбой решить проблему. Об этом сообщил
С жалобой на громкие звуки в районе улицы Садовая обратилась женщина. По ее словам, факты превышения допустимого уровня шума зафиксировали специалисты Роспотребнадзора.
Отмечается, что жители неоднократно вызывали полицию. Районная префектура составила шесть протоколов по различным видам нарушений, включая несоблюдение правил благоустройства.
По поручению Сорокиной весь пакет документов срочно направят в суд.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Ново-Рязанской ТЭЦ отметили 60-летие. Фото
Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.