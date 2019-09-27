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19:09, 27 сентября 2019 78
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Жители Канищева пожаловались Сорокиной на шум от ночной стройки

Жители Канищева пожаловались Сорокиной на шум от ночной стройки

Рязанцы пожаловались на шум от ночной стройки. Жители микрорайона Канищева обратились к мэру Елене Сорокиной на личном приеме с просьбой решить проблему. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С жалобой на громкие звуки в районе улицы Садовая обратилась женщина. По ее словам, факты превышения допустимого уровня шума зафиксировали специалисты Роспотребнадзора.

Отмечается, что жители неоднократно вызывали полицию. Районная префектура составила шесть протоколов по различным видам нарушений, включая несоблюдение правил благоустройства.

По поручению Сорокиной весь пакет документов срочно направят в суд.


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