Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:40, 27 сентября 2019 122
 0    0

Запрещена ли продажа сигарет рядом со школой? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев

Запрещена ли продажа сигарет рядом со школой? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

В частности, жителей региона интересует, запрещена ли продажа сигарет рядом со школой и какая за это предусмотрена ответственность?

Ответ на этот вопрос читайте в нашем разделе «Публикации».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
31 минута назад
Отвечает прокуратура. Запрещена ли продажа сигарет рядом со школой?

Отвечает прокуратура. Запрещена ли продажа сигарет рядом со школой?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 148
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 3 861
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 1 814
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 3 159
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
14:40, 26 сентября 2019 2 537
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 1
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум