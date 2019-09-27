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10:46, 27 сентября 2019 235
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Водитель «буханки», устроивший ДТП в Пителине, повторно сел за руль пьяным

Водитель «буханки», устроивший ДТП в Пителине, повторно сел за руль пьяным

Фото: УМВД по Рязанской области

Водитель УАЗа, устроивший ДТП в Пителине в четверг, 26 сентября, был пьян. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 69-м километре дороги «Шацк-Сасово-Касимов» .

По предварительной информации, 51-летний местный житель за рулем УАЗа выезжал со второстепенной дороги и не уступил Lada Vesta, за рулем которой был 63-летний житель Московской области.

В ДТП пострадали водитель УАЗа и 58-летняя пассажирка Lada, их госпитализировали с травмами.

Выяснилось, что в начале сентября водителя «буханки» лишили «прав» за управление автомобилем в пьяном состоянии. Несмотря на это, мужчина сел за руль.

Медосвидетельствование показало 0,57 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

По словам водителя, он употребил алкоголь уже после того, как произошло ДТП.

Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от 1,5 до 2 лет.


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