Водитель «буханки», устроивший ДТП в Пителине, повторно сел за руль пьяным

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Фото: УМВД по Рязанской области
Водитель УАЗа, устроивший
Авария произошла на 69-м километре дороги «Шацк-Сасово-Касимов» .
По предварительной информации, 51-летний местный житель за рулем УАЗа выезжал со второстепенной дороги и не уступил Lada Vesta, за рулем которой был 63-летний житель Московской области.
В ДТП пострадали водитель УАЗа и 58-летняя пассажирка Lada, их госпитализировали с травмами.
Выяснилось, что в начале сентября водителя «буханки» лишили «прав» за управление автомобилем в пьяном состоянии. Несмотря на это, мужчина сел за руль.
Медосвидетельствование показало 0,57 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
По словам водителя, он употребил алкоголь уже после того, как произошло ДТП.
Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от 1,5 до 2 лет.
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