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В четверг, 26 сентября, в Пителине «буханка» столкнулась с «Вестой». Об этом написало издательство «
По предварительной информации, примерно в 10:30 на трассе «Шацк-Касимов-Пителино-Гридино» житель села Высокое на УАЗ-2206 не пропустил Lada Vesta, ехавшую по главной дороге.
Оба водителя получили травмы. Их доставили в больницу города Сасово.
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.