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В Рязани уволился директор «Водоканала». Об этом рассказала пресс-служба мэрии.
Олег Штефан написал заявление в четверг, 26 сентября. Он был директором «Водоканала» с 2012 года. Исполняющим обязанности назначили Романа Мощенкова.
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