В Ново-Рязанской ТЭЦ отметили 60-летие. Фото

В Ново-Рязанской ТЭЦ отметили 60-летний юбилей со дня пуска первого котла и первой турбины. На торжество в четверг, 26 сентября, приехали представители регионального правительства, мэрии, городской и областной дум, областных профсоюзных организаций, Рязанской ТПП, МУП РМПТС, Рязанской нефтеперерабатывающей компании, «Газпром Межрегионгаз Рязань». От имени губернатора Николая Любимова коллектив станции поздравил и.о. министра ТЭК и ЖКХ региона Андрей Устинов.

«Станция прошла очень большой путь, претерпела сложности по вводу и модернизации оборудования. И за всем этим стоят люди- ваши предшественники. Преемственность поколений дает возможность передавать традиции, которые были заложены еще 60 лет назад. Это традиции, которые позволяют станции работать и решать стоящие перед ней задачи. Мне очень хочется пожелать вам личного счастья, благополучия и возможности преумножить те достижения, которые были достигнуты предыдущими поколениями. Сегодня это важный объект, от которого зависит экономика региона, благополучие населения и промышленных предприятий», — сказал Устинов.

Андрей Устинов вручил коллективу станции почетную грамоту Министерства энергетики РФ, а сотрудникам — региональные награды: «Благодарность от Земли Рязанской», «За усердие», а также почетные грамоты и ценные подарки.

Председатель комитета облдумы по бюджету и налогам Михаил Агапкин, отметив наградами и ценными подарками отличившихся сотрудников, в своем выступлении перед энергетиками сказал: «Поздравляю вас с днем пуска первых агрегатов теплоэлектроцентрали, желаю вам безаварийной работы, профессионального роста, надежных коллег и финансовой стабильности. Низкий поклон вам за ваш профессиональный труд».

Директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрей Богданов, выступая перед работниками, подчеркнул, что «мы помним и сохраняем нашу историю, многолетние традиции, но прежде всего сегодня мы устремляем свои взгляды в будущее и планируем дальнейшее развитие предприятия».

Председатель совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков отметил, что «в ближайшей перспективе мы продолжим модернизацию производства — это будет большой шаг вперед. Мы обновим значительную часть оборудования и сделаем все, чтобы станция так же надежно работала еще не менее 60 лет».

В финале собрания он преподнес собравшимся музыкальный сюрприз — исполнил песню «ЛЭП-500- непростая линия», которую подпевали зрители зала.

После торжественного собрания состоялся праздник для участников пуска первых энергоагрегатов, первостроителей, ветеранов труда, каждого из которых наградили благодарственными письмами, корпоративной медалью в честь 60-летия ТЭЦ, ценными подарками для ветеранов в столовой ТЭЦ организовали праздничный обед и концерт.

Статью о том, как для ветеранов организовали праздник в честь юбилея станции, читайте на следующей неделе в разделе «Публикации».

Справка

Ново-Рязанская ТЭЦ с 2007 года по итогам областного конкурса, который проводили правительство Рязанской области и Рязанская ТПП, ежегодно признавалась «Лучшим предприятием отрасли».

В 2018 году теплоэлектроцентраль по итогам всероссийского конкурса на VI Российском международном энергетическом форуме в Санкт-Петербурге награждена дипломом Министерства энергетики РФ за активное проведение социальной политики в трудовом коллективе.