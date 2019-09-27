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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Калужской области в аварии с двумя легковушками и автобусом погибли пять человек. Об этом
Авария произошла в пятницу, 27 сентября, в 6:20 на 282 километре трассы М-3 «Украина». Предварительно, Hyundai Creta врезался в дорожное ограждение, вылетел на «встречку» и столкнулся с автобусом «ЛиАЗ», а затем с Renault Master.
Погибли водитель Hyundai 1955 года рождения и его пассажиры 2017, 2012, 1981 и 1955 годов рождения.
Автобус ехал по маршруту «Людиново-Калуга» с 16 пассажирами.
Полицейские возбудили административное расследование.
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