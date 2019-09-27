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15:43, 27 сентября 2019 135

«Старый город» поздравил коллег с днем туризма

«Старый город» поздравил коллег с днем туризма

27 сентября гостиничный комплекс «Старый город» поздравил коллег из «Туристского информационного центра Рязанской области» со Всемирным днем туризма.

Директор гостиничного комплекса «Старый город» Дмитрий Кондрусь поздравил руководителя Туристского Информационного центра Рязанской области Екатерину Лукьянову с профессиональным праздником и пожелал успешной реализации планов и начинаний, надежных партнеров и благодарных туристов.

«Растущая популярность Рязани как туристического направления — заслуга информационного центра, — отметил Кондрусь. Рязанская область обладает огромным потенциалом для развития туристической отрасли: сохранившиеся памятники истории и культуры, нетронутая природа, яркие, колоритные праздники и фестивали, а работа Туристского информационного центра помогает всем путешественника насладиться красотами нашего края».

«Коллектив отеля „Старый город“, сделает отдых гостей Рязани максимально комфортным, продемонстрировав настоящее рязанское гостеприимство в сочетании с европейским качеством сервиса», — заявил директор отеля.

Всемирный день туризма (World Tourism Day) — международный праздник, учрежденный генеральной ассамблеей всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. В России празднуется с 1983 года.

Отметим, «Старый Город» построили в 2017 году крупным местным застройщиком — «Северной Компанией». При строительстве благоустроили часть Лыбедского бульвара, создали парк скульптур. «Старый город», 4-звездочный гостиничный комплекс в классическом европейском стиле, находится в центре города недалеко от кремля.

Регулярно проходящие в ресторанах отеля «гастро-вечера» пользуются неизменной популярностью у рязанских ценителей вкусной еды. Отель неоднократно принимал крупные международные и отраслевые конференции. «Старый город» находится по адресу: улица Мюнстерская дом №2. У отеля есть аккаунт в Instagram.


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