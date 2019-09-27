«Старый город» поздравил коллег с днем туризма

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27 сентября гостиничный комплекс «Старый город» поздравил коллег из «
Директор гостиничного комплекса «Старый город» Дмитрий Кондрусь поздравил руководителя Туристского Информационного центра Рязанской области Екатерину Лукьянову с профессиональным праздником и пожелал успешной реализации планов и начинаний, надежных партнеров и благодарных туристов.
«Растущая популярность Рязани как туристического направления — заслуга информационного центра, — отметил Кондрусь. Рязанская область обладает огромным потенциалом для развития туристической отрасли: сохранившиеся памятники истории и культуры, нетронутая природа, яркие, колоритные праздники и фестивали, а работа Туристского информационного центра помогает всем путешественника насладиться красотами нашего края».
«Коллектив отеля „Старый город“, сделает отдых гостей Рязани максимально комфортным, продемонстрировав настоящее рязанское гостеприимство в сочетании с европейским качеством сервиса», — заявил директор отеля.
Всемирный день туризма (World Tourism Day) — международный праздник, учрежденный генеральной ассамблеей всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. В России празднуется с 1983 года.
Отметим, «Старый Город» построили в 2017 году крупным местным застройщиком — «Северной Компанией». При строительстве благоустроили часть Лыбедского бульвара, создали парк скульптур. «Старый город», 4-звездочный гостиничный комплекс в классическом европейском стиле, находится в центре города недалеко от кремля.
Регулярно проходящие в ресторанах отеля «гастро-вечера» пользуются неизменной популярностью у рязанских ценителей вкусной еды. Отель неоднократно принимал крупные международные и отраслевые конференции. «
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