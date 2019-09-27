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22:56, 27 сентября 2019 184
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Под Рязанью временно перекроют участок дороги

Под Рязанью временно перекроют участок дороги

В субботу, 28 сентября, в Рязанском районе временно перекроют участок дороги. Об этом сообщил сайт района.

С 6:00 до 15:00 проезд от дороги «Спас-Клепики — Рязань» до подъезда к селу Ласково закроют из-за фестиваля «В Рязани — грибы с глазами».

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Напомним, на фестивале в Ласкове рязанцев накормят грибным супом.


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