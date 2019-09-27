Пьяный рязанец угнал «Мицубиси» у друга и устроил аварию

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Пьяный рязанец угнал Mitsubishi у друга и устроил аварию. Об этом сообщила
Поздно ночью в полицию обратился житель села Истье, который рассказал, что у него угнали машину, которую он припарковал у супермаркета.
Выяснилось, что уходя за покупками, в машине остался пьяный 24-летний приятель. Вскоре оперативники получили информацию, что в нескольких километрах от места пропажи этот автомобиль обнаружили в кювете. Через несколько минут неподалеку разыскали мужчину, причастного к угону. Злоумышленника задержали.
Автомобиль с повреждениями отправили на штрафстоянку.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК.
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