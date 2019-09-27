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Фото: Pixabay.com
Около сотни тамбовчан убрали мусор с берега Цны в районе моста-плотины. Об этом
Участники экологической акции «Вода России» собрали десять кубометров мусора.
Отмечается, что через несколько дней экологи планируют провести на этом участке повторный субботник из-за большого количества мусора.
С начала года в рамках акции «Вода России» провели более полусотни субботников. Протяженность убранной территории превысила 45 километров.
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