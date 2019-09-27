На Рязанском приборном заводе вручили почетные грамоты Минпромторга России и ветеранские удостоверения

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На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ») чествовали работников, отмеченных почетными грамотами Минпромторга России и удостоенных ветеранских званий.
Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли России получили девять человек, звание «Заслуженный ветеран труда завода» — четыре работника АО «ГРПЗ». Звание присваивается за добросовестный высокопроизводительный труд мужчинам и женщинам, которые проработали на предприятии 35 и 30 лет соответственно и имеют звание «Ветеран труда завода», государственные или правительственные, региональные и заводские награды.
Заслуженные ветераны труда завода заносятся в заводскую Книгу почета, награждаются памятными подарками, премией и получают ежемесячную доплату.
За безупречную работу на протяжении 25 лет званием «Ветеран труда завода» также отмечены девять работников АО «ГРПЗ». Всем им объявили благодарность и начислили премию.
Грамоты и ветеранские удостоверения на заводском дне качества вручил первый заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.
Он поздравил заводчан с заслуженными наградами и пожелал им новых трудовых успехов на благо предприятия.
«Мой трудовой стаж на предприятии — 30 лет, — рассказала руководитель группы Людмила Корниенко, заслуженный ветеран труда завода. — Долгое время работаю в отделе маркетинга и сбыта. Отмечу, что продукция нашего завода, в том числе офтальмологические приборы, медтехника, инверторное сварочное оборудование, имеет постоянный спрос. Для меня завод — это второй дом, а коллектив — вторая семья».
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