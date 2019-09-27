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17:32, 27 сентября 2019 92
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Любимов подписал соглашение с Промсвязьбанком

Любимов подписал соглашение с Промсвязьбанком

Фото: Правительство Рязанской области

В пятницу, 27 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал соглашение с председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Перед церемонией губернатор и председатель Промсвязьбанка обсудили вопросы взаимодействия области и организации в экономической, инвестиционной и социальной сферах на территории региона.

«Для нас большое значение имеет сотрудничество с Промсвязьбанком, который входит в число крупнейших системно значимых банков России», — сказал губернатор.

Фрадков поблагодарил Любимова за сотрудничество.

«Этот год для рязанского офиса ПСБ юбилейный — мы отмечаем 15 лет успешной работы в регионе. За это время нам удалось наладить эффективное взаимодействие с ведущими предприятиями, малым и средним бизнесом», — заявил Петр Фрадков.

Он заявил, что сотрудничество позволит укрепить позиции банка по всем бизнес-направлениям и внести вклад в развитие экономики региона.


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