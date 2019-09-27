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16:30, 27 сентября 2019 109
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Липчанин на два года припарковал машину на тротуаре. Его оштрафовали 1

Липчанин на два года припарковал машину на тротуаре. Его оштрафовали

Фото: Pixabay.com

Липчанина оштрафовали за машину, которую он более двух лет назад припарковал на тротуаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На брошенный автомобиль пожаловались пользователи соцсетей. Машина стояла во дворе одного из домов на улице Катукова.

Автоинспекторы нашли владельца по информационным базам. По статье 12.19 ч.3 КоАП его оштрафовали на тысячу рублей.

Машину увезли на штрафстоянку.


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