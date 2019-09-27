Липчанин на два года припарковал машину на тротуаре. Его оштрафовали

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Фото: Pixabay.com
Липчанина оштрафовали за машину, которую он более двух лет назад припарковал на тротуаре. Об этом
На брошенный автомобиль пожаловались пользователи соцсетей. Машина стояла во дворе одного из домов на улице Катукова.
Автоинспекторы нашли владельца по информационным базам. По статье 12.19 ч.3 КоАП его оштрафовали на тысячу рублей.
Машину увезли на штрафстоянку.
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