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16:46, 27 сентября 2019 181
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 28-29 сентября

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 28-29 сентября

Фото: Pixabay.com

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В селе Ласково 28 сентября состоится грибной фестиваль «В Рязани — грибы с глазами».

В торгово-развлекательном центре «М5 Молл» 28 сентября зрители увидят спектакль Тульского театра юного зрителя «Три красные шапочки в красных тапочках».

В Концертном зале Рязанской филармонии в исполнении Юрия Стоянова прозвучит сказка Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон».

В театре драмы состоится премьера — спектакль «Переплыть море» от итальянского режиссера Луизы Гуарро.

В клубе Svoboda 28 сентября состоится сольный концерт рязанской группы John Lemon.

И там же, 29 сентября состоится концерт группы «Эпидемия», посвященный десятилетию выхода альбома «На краю времени».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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