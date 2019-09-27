Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 28-29 сентября

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Фото: Pixabay.com
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В селе Ласково 28 сентября состоится грибной фестиваль «
В торгово-развлекательном центре «М5 Молл» 28 сентября зрители увидят спектакль Тульского театра юного зрителя «
В Концертном зале Рязанской филармонии в исполнении
В театре драмы состоится премьера — спектакль «
В клубе Svoboda 28 сентября состоится сольный концерт рязанской группы
И там же, 29 сентября состоится концерт группы «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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