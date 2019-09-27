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17:52, 27 сентября 2019 115
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Драка в подъезде калужского дома закончилась смертью мужчины

Драка в подъезде калужского дома закончилась смертью мужчины

Фото: Pixabay.com

Драка в подъезде калужского дома закончилась смертью мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Двое мужчин подрались в подъезде многоквартирного дома в Дзержинском районе. Во время ссоры один из них ударил второго по лицу и ушел. Потерпевший вышел на улицу и вскоре умер.

Полицейские завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемого нашли. Мужчину 1985 года рождения взяли под стражу.


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