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Фото: Pixabay.com
Драка в подъезде калужского дома закончилась смертью мужчины. Об этом
Двое мужчин подрались в подъезде многоквартирного дома в Дзержинском районе. Во время ссоры один из них ударил второго по лицу и ушел. Потерпевший вышел на улицу и вскоре умер.
Полицейские завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемого нашли. Мужчину 1985 года рождения взяли под стражу.
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Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.