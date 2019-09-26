Вжух и… В Ульяновске установили памятник Есенину, который чуть не подарили Рязани

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 26 сенятбря, в Ульяновске открыли памятник, который чуть не подарили Рязани. Об этом пишет «
«Беломраморное изваяние, созданное в 1961 году тогда еще малоизвестным скульптором Анатолием Бичуковым, с 1970 года хранилось в запасниках областного художественного музея, а совсем недавно чуть было не отправилось в Рязань», — говорится в сообщении.
По данным источника, ранее власти просили министра культуры России изъять из фондов художественного музея памятник поэту и передать его Рязанской области.
Однако благодаря жалобам местных жителей скульптуру оставили в городе и установили во дворе музея изобразительного искусства XX — XXI веков.
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