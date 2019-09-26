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15:27, 26 сентября 2019 128
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Вжух и… В Ульяновске установили памятник Есенину, который чуть не подарили Рязани

Вжух и… В Ульяновске установили памятник Есенину, который чуть не подарили Рязани

Фото: Pixabay.com

В четверг, 26 сенятбря, в Ульяновске открыли памятник, который чуть не подарили Рязани. Об этом пишет «АиФ».

«Беломраморное изваяние, созданное в 1961 году тогда еще малоизвестным скульптором Анатолием Бичуковым, с 1970 года хранилось в запасниках областного художественного музея, а совсем недавно чуть было не отправилось в Рязань», — говорится в сообщении.

По данным источника, ранее власти просили министра культуры России изъять из фондов художественного музея памятник поэту и передать его Рязанской области.

Однако благодаря жалобам местных жителей скульптуру оставили в городе и установили во дворе музея изобразительного искусства XX — XXI веков.


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