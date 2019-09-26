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14:18, 26 сентября 2019 69
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В Рязанской области задержали убийц московского депутата и ее родственников

В Рязанской области задержали убийц московского депутата и ее родственников

Полицейские задержали семерых подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Задержания провели в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России.

В 2012 году 53-летнюю женщину и ее мужа, сына и сестру похитили из дома в селе Малахово. До сих пор их местонахождение не установили. По данному факту возбудили уголовные дела по части 2 статьи 126 и части 2 статьи 105 УК.

Установлено, что к преступлению причастна банда с главой, «занимающим высшее положение в преступной иерархии». Предположительно, семью убили из-за того, что между Олегом Шишкановым и Татьяной Сидоровой возник конфликт, связанный с ее бизнесом.

Лидера криминальной организации задержали в июле 2019 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК


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