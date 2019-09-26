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В Рязани арестовали сына бывшего руководителя завода «Красное знамя». Его обвинили в растрате со счетов ООО «ТД завода «Красное знамя» денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщил
По данным следствия, после возбуждения уголовного дела обвиняемый склонял фигурантов указывать ложные показания. Кроме того, с 2003 по 2006 год мужчина работал в прокуратуре, поэтому «имел юридические познания о способах и методах получения доказательств по уголовному делу».
Следователи посчитали, что нахождение фигуранта на свободе может привести к уничтожению доказательств.
Обвиняемый и адвокат просили о домашнем аресте. Однако мужчину отправили в СИЗО.
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