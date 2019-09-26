У «Политеха» столкнулись «Тойота» и «Шевроле»

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Днем в четверг, 26 сентября, на перекрестке улиц Николодворянской и Ленина столкнулись две иномарки. Фотографию опубликовали очевидцы в
Chevrolet Spark при повороте направо врезался в Toyota Corolla. Подробности ДТП выясняются.
На дороге образовалась пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение затруднено до улицы Соборной. Скорость потока не превышает 10 километров в час.
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