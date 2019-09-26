Старожиловца госпитализировали в прединфарктном состоянии после попытки потушить пожар. Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
Во вторник, 24 сентября, в деревне Кареево Старожиловского района произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в 14:10 от жителя соседней деревни, который заметил дым и приехал на место посмотреть, что случилось, передает издательство «
Прибывшие на вызов пожарные обнаружили, что огонь полностью уничтожил гараж, где стояли газовый и кислородный баллоны, и перекинулся на хозпостройки и дом.
Жилое здание удалось потушить, однако до приезда пожарных 70-летний хозяин дома пытался справиться с огнем самостоятельно. В результате пенсионер получил ожоги третьей степени, в прединфарктном состоянии его госпитализировали в Старожиловскую ЦРБ, а оттуда направили на лечение в ОКБ имени Семашко.
Сейчас состояние пострадавшего стабильное, и его жизни ничего не угрожает.
Причину возгорания пока устанавливают.
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