Сотрудница «Рязаньэнерго» заняла второе место на отраслевых соревнований ТЭК по легкой атлетике

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Бухгалтер «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Наталья Николаева, выступавшая в составе команды ПАО «Россети», завоевала второе место в индивидуальном зачете в беге на три тысячи метров на отраслевых соревнованиях ТЭК по легкой атлетике.
«Отраслевые соревнования ТЭК по легкой атлетике проходят при поддержке Министерства энергетики России с прошлого года. В 2019-м в Москве собрались более сотни любителей бега, представляющих 12 компаний отрасли. У женщин дистанция — три километра, у мужчин — пять. В общекомандном зачете почетную вторую ступень пьедестала заняла сборная ПАО «Россети». Заняв второе место в своей возрастной группе, Наталья Николаева внесла свою лепту в успех команды ПАО «Россети», — рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается, что Наталья Николаева с детства занимается спортом, поддерживает здоровый образ жизни, более 15 лет активно участвует в спортивной жизни «Рязаньэнерго» и входит в состав команд энергетиков на корпоративных, городских и областных соревнованиях.
«К стартам в столице упорно готовилась. Каждый день после работы бегала по шесть километров. Все лето. Приходила домой, переодевалась и на стадион, на тренировку, — поделилась женщина. — На соревнованиях это помогло мне справиться с волнением и довольно успешно преодолеть дистанцию».
«Физкультурно-массовые мероприятия — неотъемлемая составляющая корпоративной культуры и важное направление реализации социальной политики «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго». Для укрепления здоровья и командного духа энергетики регулярно участвуют в соревнованиях, демонстрируя высокие результаты в легкой атлетике, мини-футболе, лыжных состязаниях, настольном теннисе и плавании, шахматах, успешно сдают нормативы комплекса ГТО. Работникам предоставляется возможность посещать спортивные комплексы, фитнес-центры, бассейн, и число сотрудников «Рязаньэнерго», вовлеченных в спортивные мероприятия, ежегодно растет», — добавили в пресс-службе.
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