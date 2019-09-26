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В четверг, 26 сентября, в Касимове на улице Советской Toyota Corolla сбила женщину. По данным издательства «
Отмечается, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.
Медики приехали на место ДТП спустя 25 минут. Пострадавшую госпитализировали.
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