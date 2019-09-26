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10:55, 26 сентября 2019 156
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Сотрудница прокуратуры на «Тойоте» сбила женщину в Касимове — СМИ

Сотрудница прокуратуры на «Тойоте» сбила женщину в Касимове — СМИ

В четверг, 26 сентября, в Касимове на улице Советской Toyota Corolla сбила женщину. По данным издательства «Пресса», за рулем иномарки была сотрудница прокуратуры.

Отмечается, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

Медики приехали на место ДТП спустя 25 минут. Пострадавшую госпитализировали.


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