Слепой рязанец построил дом на ощупь. Видео

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Слепой рязанец построил дом на ощупь. Сюжет об этом показали на Первом канале.
Отмечается, что житель деревни Зарытки Рязанской области Владимир Крысанов построил дом для 83-летней матери.
Мужчина начал строительство после того как упал потолок в одной из комнат. Работы он выполнял, ориентируясь по звуку. Также помогали соседи.
Передвигаться на дальние расстояние ему помогала собака-поводырь, которую он получил семь лет назад.
Также в сюжете говорится, что при строительстве рязанца обманули две фирмы по установке окон. Однако узнав эту историю, другая компания поставила их бесплатно.
«Сейчас Владимир собриается пустить отопление, а к лету собрать душ во дворе», — отметили журналисты.
Напомним, в июне в Рязанской области
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