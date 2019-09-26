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12:52, 26 сентября 2019 58
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Слепой рязанец построил дом на ощупь. Видео

Слепой рязанец построил дом на ощупь. Видео

Слепой рязанец построил дом на ощупь. Сюжет об этом показали на Первом канале.

Отмечается, что житель деревни Зарытки Рязанской области Владимир Крысанов построил дом для 83-летней матери.

Мужчина начал строительство после того как упал потолок в одной из комнат. Работы он выполнял, ориентируясь по звуку. Также помогали соседи.

Передвигаться на дальние расстояние ему помогала собака-поводырь, которую он получил семь лет назад.

Также в сюжете говорится, что при строительстве рязанца обманули две фирмы по установке окон. Однако узнав эту историю, другая компания поставила их бесплатно.

«Сейчас Владимир собриается пустить отопление, а к лету собрать душ во дворе», — отметили журналисты.

Напомним, в июне в Рязанской области стартовал социальный проект «Не/смотря ни на что». Он направлен на привлечение волонтеров для возведения террасы-кухни на территории загородного лагеря для развития и отдыха детей с особенностями развития. К социальному проекту присоединились студенты строительного отряда Политехнического института и незрячий житель деревни Владимир Крысанов.


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