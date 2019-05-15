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12:19, 15 мая 2019 12 295
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Рязанцев пригласили поучаствовать в строительстве террасы для «особенных» детей

Рязанцев пригласили поучаствовать в строительстве террасы для «особенных» детей

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В июне в Рязанской области стартует социальный проект «Не/смотря ни на что». Он направлен на привлечение волонтеров для возведения террасы-кухни на территории загородного лагеря для развития и отдыха детей с особенностями развития «Маленькая страна».

Проект продолжительностью около двух недель стартует 1 июня. Лагерь расположен в деревне Зарытки Спасского района в 70 км от Рязани. В рамках проекта планируется возвести террасу-кухню, детскую площадку, хозяйственные постройки.

Организаторы пригласили к участию всех желающих, особенно молодых людей старше 18 лет, умеющих владеть строительными инструментами.

«Мы будем рады любому желающему, кто включится в эту стройку. Потому что для кого-то это важно не столько построить, сколько проявить себя в социальном поле и в то же время совершить некий эксперимент над собой. Я, конечно, думаю, что на это решатся сильные духом ребята, потому что это непростая задача. Работа найдется не только для мужчин, но и для женщин и детей», — рассказала куратор проекта, руководитель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Лариса Николаенко.

К социальному проекту уже присоединились студенты строительного отряда Политехнического института и незрячий житель деревни Владимир Крысанов.

Мужчина самостоятельно возвел свой дом при посильном участии пожилой матери и предложил помощь в строительстве террасы для детей. Под его руководством волонтеры смогут добровольно поучаствовать в эксперименте — с завязанными глазами научиться строить и пережить опыт пребывания в темноте.

«Мы понимаем, что у каждого откликнувшегося будут некие открытия: мира людей с особенностями, своего внутреннего мира и возможностей. Я думаю, люди увидят ту силу духа, которая скрыта в каждом», — отметила Николаенко.

Желающие присоединиться к социальному проекту могут связаться с организаторами по телефону +7 (920) 974-32-68 или в группе «ВКонтакте».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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