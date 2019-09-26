Родник в Шилове украсили одной из самых больших икон в России

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Шиловский родник украсили большой иконой. Об этом сообщил сайт телеканала
По рассказам местных жителей, три года назад они собственными силами начали строить площадку. Позже решили принять участие в проекте местных инициатив.
Шиловцы сообщили, что в прошлом году еще не было купели, а большую икону на холм поднимали двенадцать человек. Место назвали в честь Божией Матери.
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