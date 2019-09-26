С 1 октября россиянам запретят курить на балконах

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Фото: Pixabay.com
С 1 октября россиянам запретят курить, жечь свечи и дарить шашлыки на балконах. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает
Правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
По новым правилам кинотеатры должны перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Также в больницах станут отводить палаты для детей и тяжелобольных на первых этажах.
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Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.