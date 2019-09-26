Рязанский музыкальный театр отметил юбилей

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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 26 сентября, Рязанский музыкальный театр отметил 15-летний юбилей, написало издательство «
По словам директора Марины Чернышовой, за это короткое время они выпустили 30 премьер.
С круглой датой рязанцев поздравили мэр Елена Сорокина, министр культуры и туризма Виталий Попов и директор театра кукол Константин Кириллов. Вечер завершился показом мюзикла «12 стульев».
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