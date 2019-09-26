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16:13, 26 сентября 2019 556
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Рязанские власти подарили матери тройняшек сто тысяч

Рязанские власти подарили матери тройняшек сто тысяч

Фото: Правительство Рязанской области

Рязанские власти подарили матери тройняшек Ангелине Фоминой сто тысяч рублей. Сертификат во время выписки в четверг, 26 сентября, ей передала первый зампред регионального правительства Анна Рослякова, сообщил сайт органа власти.

Девочки-тройняшки родились в перинатальном центре 8 августа. Им дали имена Аксинья, Есения и Мирослава.

Ангелина и Евгений Фомины также воспитывают двухлетнего сына Матвея.

«Ради таких моментов стоит жить. Вы — молодцы, — обратилась к родителям Рослякова. — Всем, чем можем, будем вам обязательно помогать».


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