Рязанские власти подарили матери тройняшек сто тысяч

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Фото: Правительство Рязанской области
Рязанские власти подарили матери тройняшек Ангелине Фоминой сто тысяч рублей. Сертификат во время выписки в четверг, 26 сентября, ей передала первый зампред регионального правительства Анна Рослякова,
Девочки-тройняшки
Ангелина и Евгений Фомины также воспитывают двухлетнего сына Матвея.
«Ради таких моментов стоит жить. Вы — молодцы, — обратилась к родителям Рослякова. — Всем, чем можем, будем вам обязательно помогать».
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